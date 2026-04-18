Білоруські військові

Обстріл артилерії з боку Білорусі по Україні цілком може статися. Однак самопроголошений президент Олександр Лукашенко прекрасно розуміє, яку ціну він заплатить в разі такої атаки.

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман в коментарі «24 Каналу».

За його словами, у разі такого обстрілу важливим буде те, чи буде це визначено як акт агресії, чи як просто провокація.

Гетьман нагадав, що українська влада вже попередила безпосередньо самого Лукашенка, що в разі визнання Білорусі агресором, згідно з резолюціями ООН, Україна може вжити заходи для своєї безпеки.

Він зазначив, що Лукашенко прекрасно бачить, як українські дрони летять по Росії і розуміє, що аналогічні удари по Білорусі будуть ще більш руйнівними.

«Росіяни не можуть впоратися з нашими ударами. А ППО Білорусі є значно гіршою, а відстань — значно ближча. Значить удари будуть ще потужнішими», — сказав Гетьман.

Експерт вважає, що повноцінно вступити у війну проти України білоруський диктатор не наважиться.

«На кордоні з Білоруссю є доволі невелика кількість місць, де можна проїхати важкою технікою. Ці ділянки непогано укріплені та заміновані. Тому шанси просунутися до українських міст звідти дорівнюють нулю. Та й одразу по Білорусі полетить потужний удар у відповідь», — наголосив він.

Загроза з Білорусі — що відомо

Нагадаємо, командир спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев з посиланням на дані розвідки заявив, що Росія розглядає варіант гібридного застосування своїх військ з території Білорусі у поєднанні з білоруськими підрозділами.

Нещодавно самопроголошений президент Олександр Лукашенко під час наради за підсумками комплексної перевірки армії наголосив, що Білорусь має бути готовою до повноцінних бойових дій.

За інформацією військових аналітиків, Росія намагається посили атаки ударними безпілотниками у своїй війні проти України. Для цього на території Білорусі розпочалося будівництво баз наземного управління для дронів великої дальності.

Президент України Володимир Зеленський також заявив про підвищення активності збройних сил на території Білорусі та чергові спроби Росії втягнути сусідню державу у війну проти України.