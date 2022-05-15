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Артпідрозділи ЗСУ ювелірно знищили вогневу позицію реактивної артилерії РФ, з якої обстрілювали населені пункти (відео)

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Артпідрозділи ЗСУ ювелірно знищили вогневу позицію реактивної артилерії РФ, з якої обстрілювали населені пункти (відео)

ФОТО: скрин з відео

Артпідрозділи Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ ЗС України виявили і ювелірно знищили вогневу позицію реактивної артилерії російських окупантів.

Зазначається, з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) окупанти намагалися завдати вогневі удари по мирних населених пунктах України.

Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Наслідки "полювання" вражають:

– РСЗВ БМ-21 “Град”  – дві одиниці;

– РСЗВ БМ-27 “Ураган” – одна одиниця;

– радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби (контрбатарейна РЛС) 1Л260 “Зоопарк-1М” – одна одиниця;

– понад п’ять одиниць транспортної автомобільної техніки;

– місце зберігання боєприпасів;

Нагадаємо, українські десантники збили російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець". Українські оборонці збили його у небі над Луганщиною.

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