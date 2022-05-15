Артпідрозділи ЗСУ ювелірно знищили вогневу позицію реактивної артилерії РФ, з якої обстрілювали населені пункти (відео)

Артпідрозділи Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ ЗС України виявили і ювелірно знищили вогневу позицію реактивної артилерії російських окупантів.
Зазначається, з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) окупанти намагалися завдати вогневі удари по мирних населених пунктах України.
Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Наслідки "полювання" вражають:
– РСЗВ БМ-21 “Град” – дві одиниці;
– РСЗВ БМ-27 “Ураган” – одна одиниця;
– радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби (контрбатарейна РЛС) 1Л260 “Зоопарк-1М” – одна одиниця;
– понад п’ять одиниць транспортної автомобільної техніки;
– місце зберігання боєприпасів;
Нагадаємо, українські десантники збили російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець". Українські оборонці збили його у небі над Луганщиною.
Читайте також:
- Захисник Маріуполя під звуки вибухів заспівав Stefania на "Азовсталі"
- Окупанти не припиняють наступу на сході та збирають 2500 резервістів на кордоні - Генштаб
- У Харкові найближчим часом відновить роботу метро: Терехов назвав терміни