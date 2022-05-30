Ас і снайпер в одній особі: боєць НГУ втретє за місяць збив ворожий літак у Запорізькій області

Ас і снайпер в одній особі: боєць НГУ втретє за місяць збив ворожий літак у Запорізькій області

У Запорізькій області нацгвардієць збив третій ворожий літак за місяць.

Військовослужбовець строкової служби Нацгвардії України влучним пострілом з ПЗРК "мінуснув" ворожий Су-25.

Про це повідомляють запорізькі ЗМІ.

"Знову боєць 9-го полку НГУ збив Су-25. Вже третій. Один і той самий боєць", - йдеться в повідомленні.

Так на початку травня стало відомо, що строковик НГУ перебуваючи на бойовому чергуванні в Запорізькій області, вправно використав ПЗРК "Ігла" і вгатив ним по російському літаку. "Пташка" приземлилася разом із пілотом.

23 травня той же боєць вдруге збив російський Су-25 на Запоріжжі.

І ось стало відомо, що строковик поцілив у ворожого "Грача" втретє.

"Один "Бандит", три недорогі ПЗРК "Ігла" - мінус три путінські літаки. Сьогодні вночі під Оріховим було збито черговий ворожий штурмовик Су-25. Усі три літаки знищив один гвардієць-строковик нашої частини зі звичайної "Ігли". Талановитий хлопець вже отримав орден "За мужність" і красномовний позивний "Бандит". Судячи з ворожих радіоперехоплень, росіяни відверто бояться нашого Бандита і безуспішно шукають його спальне місце", - написав у ФБ нацгвардієць і журналіст Богдан Василенко.

Нагадаємо, що військовослужбовець ЗСУ у свій день народження зробив собі і українцям чудовий подарунок - збив ворожий гелікоптер К-52. Вдалий постріл з ПЗРК "Ігла" було зроблено 21 квітня на території Запорізької області.

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