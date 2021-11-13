Асфальт майбутнього: у Києві відбулася виставка інноваційних технологій

На форумі замовники і постачальники укладають угоди, вивчають ринок і його новинки.

10-12 листопада відбувся 19-й міжнародний форум з будівництва, експлуатації і проектування автомобільних доріг i мостів. Форум АВТОДОРЕКСПО – це головна подія української галузі будівництва доріг, складовими якої є видовищна міжнародна виставка і велика науково-практична конференція.

“Наша компанія є постійним учасником подібних форумів і цей не вийняток. Сучасні потреби в будівництві чи реконструкції мостів та доріг вимагають від нас сучасних рішень, ми переймаємо досвід у провідних країн світу в цій галузі та залучаємо за потреби найкращих іноземних фахівців, які діляться з нами досвідом та новітніми технологіями, що зараз використовуються на дорожньому покритті у США та Арабських Еміратах. Технології, які вже сьогодні використані нашою компанією на важливих дорожніх об’єктах України, підтверджують необхідність впровадження нових стандартів дорожнього покриття, це обумовлено як погодними умовами, так і в рази збільшеною кількістю транспортних засобів на дорогах України. Сьогодні ми маємо усі необхідні можливості для реалізації нових технологій на наймасштабніших дорожніх об’єктах країни”, - сказав засновник ТОВ “Трініті-груп” Валерій Сировацький.

Тут наживо демонструється спецтехніка, обладнання й матеріали світових і вітчизняних виробників для ремонту, будівництва та обслуговування доріг і мостів. Відтак форум – це майданчик, де замовники і постачальники укладають угоди, вивчають ринок і його новинки, спілкуються із першими особами галузі, поповнюють свої знання.

“АВТОДОРЕКСПО - це не просто міжнародна виставка дорожньої техніки. Це форум і водночас майданчик для комунікації постачальників і виробників, замовників і підрядників. Це місце для обговорення всіх реальних тенденцій, новітніх технологічних ноухау, а також подальних шляхів розвитку галузі”, - зазначила комерційний директор ТОВ “Трініті-груп” Ірина Хмара.

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