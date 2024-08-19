"Асканія-нова більше немає": Прокудін розповів, що окупанти зробили з заповідником

Окупанти увійшли до заповідника 20 березня 2023 року.

Росіяни перетворили заповідник "Асканія-Нова" на руїни.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Всюди, де ступає нога російського солдата – все перетворюється на руїни. Так сталося й із заповідником "Асканія-Нова", - зазначив він.

Крім того, окупанти продовжують вивозити тварин до Криму і до Росії.

"Так, це правда, вони його знищують. Тобто можна сказати, що заповідника більше немоає. Пограбували вони його капітально", – розповів Прокудін.

Зазначимо, що до заповідника окупанти увійшли 20 березня 2023 року. Вони навіть внесли його до свого "реєстру".

Раніше ми писали, що з "Асканії-Нови" до Ростовської області окупантами було вивезено сім особин рідкісних видів тварин.

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