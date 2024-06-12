Аспірантура і мобілізація: хто і за яких умов має право на відстрочку

Від 18 травня 2024 року набув чинності закон №10449, який нарешті поставив крапку в дискусіях щодо мобілізації аспірантів.

Відтепер право на відстрочку від мобілізації мають всі здобувачі третього освітньо-наукового рівня — аспіранти.

Все про аспірантуру та мобілізацію 2024 читайте у матеріалі ТСН.ua.

Чи можуть мобілізувати аспірантів-контрактників

У першій редакції законопроекту, ухваленій у першому читанні, містилася норма, яка позбавляла відстрочки аспірантів, які навчаються на контракті. Це викликало обурення освітянської спільноти, адже такий підхід порушував конституційний принцип рівності.

"Комітет Верховної Ради України з питань освіти і науки своїм рішенням рекомендував виключити норму про аспірантів-контрактників з тексту проголосованого в першому читанні проекту закону 10449 щодо мобілізації", - повідомив голова Комітету Сергій Бабак.

І дійсно, в остаточній редакції закону, ухваленій парламентом, дискримінаційне положення було прибране. Тож відтепер всі аспіранти, які здобувають науковий ступінь за денною чи дуальною формою навчання, незалежно від того, навчаються вони на бюджеті чи контракті, можуть не хвилюватися через повістки.

Мобілізація аспірантів 2024

Не підлягають мобілізації в особливий період (воєнний стан) студенти професійної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти, докторанти, особи, зараховані до інтернатури, що вчаться за денною чи дуальною формою освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше отриманий.

Крім того, відстрочку від мобілізації за новим законом отримують:

наукові працівники та викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти/наукових установ, які мають науковий ступінь і працюють щонайменше на 0,75 ставки за основним місцем роботи;

педагогічні працівники закладів фахової передвищої, професійної, професійно-технічної освіти, шкіл, які працюють щонайменше на 0,75 ставки за основним місцем роботи.

Зазначимо, що студенти, які здобувають другу та третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура) а також будь-яку освіту, нижчу за наявну, можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ.

Читайте також: