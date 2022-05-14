Астрологиня дала прогноз на війну: коли Україна почне виганяти ворога

Її знають у всьому світі, на її прогнози чекають мільйони - ексклюзивно для YouTube каналу Наталії Мосейчук астролог Анжела Перл розповіла про те, коли закінчиться війна в Україні.

Пророцтва астролога про війну, майбутнє України та світу. "Ми переможемо. Астрологія свідчить, що Україна переможе. І я думаю, зараз уже немає у цьому сумнівів", - сказала Анжела.

Про це йдеться у розмові з астрологинею.

Вона розповіла, що родом із України, з Миколаївської області. Та вже 20 років живе в Австралії. Сестра Анжели була у Києві 24 лютого, а зараз у Одесі. А мама живе на Миколаївщині.

"Виганятимуть ворога з території України у червні. Або вороги почнуть зупинятися. Так, будуть втрати, буде складно. Будуть серйозні бої. Але ворога виганятимуть", - сказала астролог.

Ще один складний період – під Новий рік. Але на більшу частину України почнуть повертатися люди у серпні та вересні.

Підписання будь-яких документів можливе. Але їх складно назвати мирними угодами. Вони будуть схожі на капітуляцію. Зірки пророкують це у березні.

"Боюсь, що це лише початок. Третя світова війна може бути дуже затяжною, – зауважила Анжела Перл. - Можлива у всіх точках земної кулі".

Території Донецької та Луганської області, Криму можуть бути звільнені. "Донбас – точно вдасться звільнити. Там є можливості 100%. А ось Крим – мені здається, це може статися без боїв – документально. Або це станеться само собою. Боїв там не побачила. Україна має можливість повернути усю свою територію", - сказала Анжела.

Росію чекає дуже сильна трансформація, можливо, деякі території можуть відійти. Очікується зміна правителя, а путін - "погано закінчить". Він "втратить владу і піде з життя". Але система залишиться та сама.

Володимир Зеленський матиме ще один важкий рік - але він впорається. І залишиться на ще один термін – це буде 2026-2027 рік.

Після війни Україна швидко відновиться. Весь 2023 та 2024 роки будуть сприятливими для України. Вже у серпні відома астролог планує приїхати до Києва.

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