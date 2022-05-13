Астрологія та візаж: Арестович реєструє прізвище як торговельну марку для сотень видів послуг

Астрологія та візаж: Арестович реєструє прізвище як торговельну марку для сотень видів послуг

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вирішив зареєструвати своє прізвище як торговельну марку – ТМ Арестович, Алексей Арестович та Олексій Арестович.

Під цими найменуваннями Арестович планує надавати сотні видів послуг. Зауважимо, що заявку на реєстрацію ТМ було подано 1 квітня 2022 року.

Про це свідчать дані Укрпатенту, написав у Мережі партнер юридичної компанії Mentors Law Firm Максим Попов.

Дивлячись на заявки, Арестович планує надавати під своїм ім'ям такі послуги:

консультації у сфері бізнесу та реклами;

страхові та фінансові послуги;

розваги, освітні послуги та організація заходів;

медичні та ветеринарні послуги, послуги у сфері сільського господарства;

юридичні та персональні послуги.

Представницею радника голови ОП при поданні заявок до Укрпатенту була Андрєєва Олена Вікторівна. Людина з таким іменем фігурує в базі YouControl як власник та директор "Юридично-експертної компанії ей пі ел патентс".

"Представниця Арестовича вирішила не вибирати конкретні послуги, а скопіювати весь перелік. Тому Арестович зможе працювати візажистом та надавати акушерські послуги, кредитувати під заставу та влаштовувати конкурси краси, консультувати з астрології та відкрити детективну агенцію", – написав Попов.

Він звернув увагу на ще один цікавий факт для юристів інтелектуальної власності: до опису 35 класу додали навіть те, що він не охоплює: канцелярію, ювелірні прикраси, пиво, сумки, соки-води, сигарети та сигари. Юрист припустив, що це – спроба зекономити на зборах.

Нагадаємо, раніше Арестович поділився малюнком свого маленького сина Олександра, який зобразив батька.

Власник ферми з вирощування печериць на Київщині після окупації взявся відновлювати своє господарство

Читайте також: