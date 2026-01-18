ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
368
2 хв

"Астрономічні цифри": експерт заявив про рекордні втрати росіян у районі Куп’янська

У Куп’янську ворог був фактично відрізаний від ліній постачання.

Катерина Сердюк
Втрати РФ

Втрати РФ / © Associated Press

Співвідношення втрат російських військ у районі Куп’янська може становити 1 до 27 на користь Сил оборони України. Це — астрономічна цифра.

Про це в ефірі Radio NV заявив військовий експерт, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» Павло Нарожний.

За його словами, такі показники є нетиповими для бойових дій. Зазвичай під час оборони співвідношення втрат складає приблизно 1 до 6–8, а в умовах міських боїв — близько 1 до 3.

«Це астрономічна цифра. Але тут ми бачимо 1 до 27. Причина — ворог був фактично відрізаний від ліній постачання», — пояснив експерт.

Нарожний зазначив, що Сили оборони України мають налагоджену логістику в цьому районі, тоді як російські війська змушені забезпечувати себе переважно за допомогою безпілотників.

За його словами, російські підрозділи опинилися в умовах гострого дефіциту їжі та ресурсів і не можуть навіть розпалити вогонь, адже це одразу призводить до їхнього виявлення та ураження.

Експерт наголосив, що в таких умовах російські сили методично знищуються за допомогою дронів, стрілецької зброї, артилерії та ударів з реактивних систем залпового вогню, зокрема HIMARS.

«Контролювати місто без нормально вибудуваної логістики практично неможливо. Це вже з області фантастики», — підсумував Нарожний.

Раніше ми писали про те, що армія РФ потрапила в оточення біля Куп’янська. Так, російські підрозділи, які оточені в Куп’янську на Харківщині, поступово знищуються.

За даними ЗСУ, у Куп’янську перебувало близько 80 російських військових. Втім, щодня їхні втрати становлять від трьох до п’яти осіб. І для повного завершення зачистки, кажуть військові, потрібно ще зовсім небагато часу.

