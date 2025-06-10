Виникнення нової планети / © ESO

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Астрономам вдалося зробити рідкісне фото моменту народження гігантської планети, яка більша за Юпітер.

Про це повідомило видання Live Science.

Вона формується навколо молодої зірки 2MASSJ1612, що розташована за 430 світлових років від Землі. Унікальний знімок зробили за допомогою надпотужного телескопа VLT у Чилі.

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На зображенні видно протопланетний диск із газу та пилу, який за формою нагадує космічне око. Усередині диска помітне темне кільце — це, за словами вчених, наслідок гравітаційного впливу новонародженої планети. Її розміри, ймовірно, у 11 разів перевищують Землю.

Науковці зазначають, що спостереження за таким раннім етапом формування планети — велика рідкість. Остаточно підтвердити її існування планують за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба.

Ще раніше астрономи помітили розрив у диску зірки, який свідчив про можливе утворення планети. Нові детальні кадри також показали спіральні структури — вони свідчать про те, що планета вже впливає на навколишнє середовище.

Отримані спостереження узгоджуються з теоретичними моделями, що підтверджує правильність припущень науковців.

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Нагадаємо, вчені відкрили нову «суперземлю» в зоні, придатній для життя.