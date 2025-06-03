- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 136
- Час на прочитання
- 3 хв
ASUS ProArt P16 з відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5070 відкриває нові можливості для творчості!
У червні на український ринок виходить флагманський ноутбук для творчих професіоналів ASUS ProArt P16 (H7606WP) нового 2025-го модельного року, оснащений потужною відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5070, що підтримує його статус ідеального інструменту для графічного дизайну, 3D-анімації та створення контенту.
Оновлена модель ProArt P16 із новітнім графічним процесором продовжує успіх свого попередника, забезпечуючи неперевершену продуктивність для найвимогливіших творчих завдань.
Стильний дизайн, покращена продуктивність
ProArt P16 (2025) вражає елегантним і легким корпусом вагою лише 1,85 кг, виготовленим із міцного магнієво-алюмінієвого сплаву методом обробки на верстаті з ЧПК.
Професійний дисплей
Однією з головних прикрас ноутбука є його 16-дюймовий сенсорний OLED-дисплей з роздільною здатністю 4K (3840 x 2400 пікселів), 100% охопленням колірного простору DCI-P3 та сертифікацією VESA DisplayHDR True Black 500, який ідеально підходить для роботи над проєктами, які потребують високої точності відтворення кольорів.
Потужне «залізо»
Новий ProArt P16 оснащений процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 ядер, 24 потоки) з базовою частотою 2 ГГц, яка за потреби може підвищуватися до 5,1 ГГц. Інтегрований нейронний процесор AMD XDNA здатен виконувати ШІ-обчислення з продуктивністю до 50 TOPS, що сприяє виконанню складних завдань. Доповненням до процесора є до 64 гігабайт оперативної пам'яті LPDDR5X та SSD (NVMe, PCIe 4.0) місткістю 2 ТБ – ідеальна конфігурація для комфортної роботи в багатозадачному режимі над великими проєктами.
Інноваційні інструменти для творчості
Ноутбук ASUS пропонує кілька ексклюзивних інструментів на основі штучного інтелекту для покращення робочих процесів:
MuseTree: застосунок на основі технологій штучного інтелекту, який дозволяє користувачам легко створювати зображення, навіть із простих нарисів. Він пропонує зручний інтерфейс з такими функціями, як Idea Map та Idea Canvas, які допомагають працювати над творчими концепціями.
StoryCube: інструмент для керування цифровими активами, що допомагає впорядковувати фотографії та відео. Завдяки алгоритмам ШІ він розпізнає вашу цифрову бібліотеку за сюжетами, людьми чи домашніми тваринами і дозволить з легкістю експортувати ці сюжети в застосунки для обробки фотографій чи відео.
ProArt Creator Hub: централізований інтерфейс для налаштування параметрів та оптимізації системи.
ASUS Dial & Control Panel: забезпечує інтуїтивне керування застосунками для творчості.
Інтерфейси підключення та можливості розширення
Ноутбук оснащений повним набором портів, необхідних для професіоналів:
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (з підтримкою передачі відеосигналу та живлення);
1x USB 4.0 Gen 3 Type-C (з підтримкою передачі відеосигналу та живлення);
2x USB 3.2 Gen 2 Type-A;
1x HDMI 2.1 FRL;
1x комбінований аудіороз'єм 3,5 мм;
картрідер SD Express 7.0.
Ноутбук для дизайнерів, розробників і всіх, хто працює з контентом, ProArt P16 доступний у різних конфігураціях, а в максимальній конфігурації до її складу входять високопродуктивна відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070, потужний процесор AMD Ryzen AI 9 HX 370 і 64 гігабайт оперативної пам’яті. При цьому ноутбук важить усього 1,85 кг, тому з ним можна реалізовувати творчі ідеї де б ви не були.
ASUS ProArt P16 (H7606WP) підтверджує свій статус лідера серед ноутбуків для творчих професіоналів, поєднуючи новітній графічний процесор NVIDIA GeForce RTX 5070 з перевіреним часом дизайном і функціональністю, що відповідає потребам розробників контенту.
Щоб дізнатися більше про ProArt P16 (H7606WP) – натисніть тут