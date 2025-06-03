ASUS ProArt P16 з відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5070 відкриває нові можливості для творчості!

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Оновлена модель ProArt P16 із новітнім графічним процесором продовжує успіх свого попередника, забезпечуючи неперевершену продуктивність для найвимогливіших творчих завдань.

Стильний дизайн, покращена продуктивність

ProArt P16 (2025) вражає елегантним і легким корпусом вагою лише 1,85 кг, виготовленим із міцного магнієво-алюмінієвого сплаву методом обробки на верстаті з ЧПК.

Професійний дисплей

Однією з головних прикрас ноутбука є його 16-дюймовий сенсорний OLED-дисплей з роздільною здатністю 4K (3840 x 2400 пікселів), 100% охопленням колірного простору DCI-P3 та сертифікацією VESA DisplayHDR True Black 500, який ідеально підходить для роботи над проєктами, які потребують високої точності відтворення кольорів.

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Потужне «залізо»

Новий ProArt P16 оснащений процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 ядер, 24 потоки) з базовою частотою 2 ГГц, яка за потреби може підвищуватися до 5,1 ГГц. Інтегрований нейронний процесор AMD XDNA здатен виконувати ШІ-обчислення з продуктивністю до 50 TOPS, що сприяє виконанню складних завдань. Доповненням до процесора є до 64 гігабайт оперативної пам'яті LPDDR5X та SSD (NVMe, PCIe 4.0) місткістю 2 ТБ – ідеальна конфігурація для комфортної роботи в багатозадачному режимі над великими проєктами.

Інноваційні інструменти для творчості

Ноутбук ASUS пропонує кілька ексклюзивних інструментів на основі штучного інтелекту для покращення робочих процесів:

MuseTree : застосунок на основі технологій штучного інтелекту, який дозволяє користувачам легко створювати зображення, навіть із простих нарисів. Він пропонує зручний інтерфейс з такими функціями, як Idea Map та Idea Canvas, які допомагають працювати над творчими концепціями.

StoryCube : інструмент для керування цифровими активами, що допомагає впорядковувати фотографії та відео. Завдяки алгоритмам ШІ він розпізнає вашу цифрову бібліотеку за сюжетами, людьми чи домашніми тваринами і дозволить з легкістю експортувати ці сюжети в застосунки для обробки фотографій чи відео.

ProArt Creator Hub : централізований інтерфейс для налаштування параметрів та оптимізації системи.

ASUS Dial & Control Panel: забезпечує інтуїтивне керування застосунками для творчості.

Інтерфейси підключення та можливості розширення

Ноутбук оснащений повним набором портів, необхідних для професіоналів:

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (з підтримкою передачі відеосигналу та живлення);

1x USB 4.0 Gen 3 Type-C (з підтримкою передачі відеосигналу та живлення);

2x USB 3.2 Gen 2 Type-A;

1x HDMI 2.1 FRL;

1x комбінований аудіороз'єм 3,5 мм;

картрідер SD Express 7.0.

Ноутбук для дизайнерів, розробників і всіх, хто працює з контентом, ProArt P16 доступний у різних конфігураціях, а в максимальній конфігурації до її складу входять високопродуктивна відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070, потужний процесор AMD Ryzen AI 9 HX 370 і 64 гігабайт оперативної пам’яті. При цьому ноутбук важить усього 1,85 кг, тому з ним можна реалізовувати творчі ідеї де б ви не були.

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ASUS ProArt P16 (H7606WP) підтверджує свій статус лідера серед ноутбуків для творчих професіоналів, поєднуючи новітній графічний процесор NVIDIA GeForce RTX 5070 з перевіреним часом дизайном і функціональністю, що відповідає потребам розробників контенту.

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