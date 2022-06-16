"Асвабадітєлі" потрощили унікальний заклад для дітей з порушеннями слуху в Запорізькій області (відео)

Обстріли російських окупантів потрощили унікальний заклад для дітей із порушеннями слуху у Запорізькій області.
У Кам’янській школі-інтернаті навчалися та проходили реабілітацію діти з особливими освітніми потребами. Окрім школярів, у закладі функціонували групи дошкільного віку для дітей з порушеннями слуху та складними вадами розвитку.
Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.
Діти, які навчалися в Кам’янській школі-інтернаті, не мали можливості навчатися в школах і дитячих садках через відсутність в цих закладах спеціалістів: сурдопедагогів, логопедів, вчителів-дефектологів - та створених спеціальних умов.
"Історія закладу розпочалась 1962-го. Це була перша і єдина на той час школа санаторного типу в Запорізькій області. Від 1991 року школу-інтернат було реорганізовано у спеціальний навчальний заклад для слабочуючих та пізнооглухлих дітей. Сьогодні ми бачимо результати роботи "асвабадитєлєй", які безжально потрощили будівлю унікального освітнього закладу", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України через обстріли та бомбардування пошкоджено 43 заклади, з яких п'ять навчальних закладів зруйновано повністю.
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