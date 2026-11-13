Міністр оборони України Євгеній Хмара / © Володимир Зеленський

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Завдяки комплексним заходам від міністра оборони Євгенія Хмари, Україна розбудовує ешелоновану систему ППО.

Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

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Як Україна розбудовує ешелоновану ППО та змінює тактику захисту неба

Експерт акцентує, що за останній місяць виріс рівень збиття шахедів: реактивні шахеди вже збивають з ефективністю 83%, а звичайні 91%.

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«Завдяки чому це стало можливим? Хмара зробив пріоритетом розбудову системи ешелонованої оборони ППО. ЗРК малого та середнього радіусу дії, винищувальна авіація, подавлення РЕБ — це те, що найефективніше діє проти реактивних дронів росіян», — пише політолог.

Черненко підкреслює, що паралельно з переговорами про ракети для Patriot, Україна діє асиметрично в захисті свого неба.

«За останній період в росії було знищено 12 балістичних установок, якими ворог тероризував українські міста. Саме досвід проведення спецоперацій Хмари у СБУ дозволяє сьогодні впроваджувати асиметричні заходи по ураженню пускових установок. Ще один антибалістичний асиметричний крок: посилення ударів по російських військових підприємствах, які виробляють компоненти для балістики ворога. Більше наших ударів — менше російських ракет», — наголошує екс-нардеп.

Черненко нагадує, що днями відбулися важливі переговори з Норвегією та Нідерландами щодо 20-мм боєприпасів для F-16 і посилення ЗРК NASAMS.

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«Україна очікує на ці поставки для боротьби з дронами та крилатими ракетами. І це ті партнери, які можуть допомогти нам вже зараз», — резюмує експерт.

Раніше, під час виступу на Atlantic Future Forum Євгеній Хмара зазначив, що Міноборони масштабує дешевші засоби протидії масованим атакам: дрони-перехоплювачі, зенітно-артилерійські модулі та РЕБ.

Нові засоби захисту неба та протидія балістиці — останні новини

Російські атаки поєднують дедалі більше типів повітряних цілей, зокрема реактивні безпілотники. 10 листопада РФ застосувала проти України 155 ударних дронів, із яких 97 були реактивними. ППО знищила або подавила 124 безпілотники. Додатковим засобом протидії таким загрозам можуть стати перехоплювачі, що розганяються до 400 км/год: один із таких апаратів уже випробували в Україні.

Окремий виклик для української ППО — балістичні ракети, для перехоплення яких потрібні дефіцитні боєприпаси PAC-3 до Patriot. 11 листопада Володимир Зеленський заявив, що Україні бракує таких ракет, адже партнери спрямовують частину запасів на Близький Схід. Водночас Україна та кілька європейських країн розпочали створення нової системи захисту від ракет Freyja, координатором проєкту стала Данія.

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Паралельно Сили оборони намагаються послаблювати російські можливості завдавати балістичних ударів, уражаючи засоби запуску ракет. 30 жовтня українські військові вдарили по пусковій установці «Іскандер-М» під час перевантаження ракет у Курській області РФ. У Генштабі наголосили, що ураження таких установок зменшує спроможності російської армії атакувати українські міста балістикою.

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