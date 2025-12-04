ТСН у соціальних мережах

124
1 хв

Прокуратура спростувала інформацію про обшуки в "А-Банку" Актуально

Дніпропетровська обласна прокуратура офіційно спростувала інформацію, поширену в окремих медіа, щодо нібито проведення слідчих дій у приміщенні АТ «А-Банк».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Прокуратура спростувала інформацію про обшуки в "А-Банку"

Жодних кримінальних проваджень щодо банку чи посадових осіб немає Фото: Прокуратура України

Інформація про нібито проведення слідчих дій у приміщенні АТ «А-Банк» 4 грудня не відповідає дійсності.

Про це йдеться у повідомленні Дніпропетровської обласної прокуратури.

«Жодних слідчих дій у приміщенні АТ „А-Банк“ не проводилося», — заявили у прокуратурі.

Там пояснили, що обшуки справді здійснювалися за тією ж адресою, однак вони відбувалися в інших офісних приміщеннях, які не мають жодного стосунку до діяльності АТ «А-Банк».

Тож станом на 4 грудня у провадженні органів Національної поліції відсутнє будь-яке кримінальне провадження, яке стосувалося б діяльності АТ «А-Банк» або його посадових осіб.

«Станом на тепер у провадженні органів Національної поліції немає жодного кримінального провадження, яке стосувалося б діяльності АТ „А-Банк“ або його посадових осіб», — йдеться у заяві.

У Дніпропетровській обласній прокуратурі також закликали медіа перевіряти факти та послуговуватися виключно офіційною інформацією.

124
