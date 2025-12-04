- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 124
- Час на прочитання
- 1 хв
Прокуратура спростувала інформацію про обшуки в "А-Банку" Актуально
Дніпропетровська обласна прокуратура офіційно спростувала інформацію, поширену в окремих медіа, щодо нібито проведення слідчих дій у приміщенні АТ «А-Банк».
Інформація про нібито проведення слідчих дій у приміщенні АТ «А-Банк» 4 грудня не відповідає дійсності.
Про це йдеться у повідомленні Дніпропетровської обласної прокуратури.
«Жодних слідчих дій у приміщенні АТ „А-Банк“ не проводилося», — заявили у прокуратурі.
Там пояснили, що обшуки справді здійснювалися за тією ж адресою, однак вони відбувалися в інших офісних приміщеннях, які не мають жодного стосунку до діяльності АТ «А-Банк».
Тож станом на 4 грудня у провадженні органів Національної поліції відсутнє будь-яке кримінальне провадження, яке стосувалося б діяльності АТ «А-Банк» або його посадових осіб.
«Станом на тепер у провадженні органів Національної поліції немає жодного кримінального провадження, яке стосувалося б діяльності АТ „А-Банк“ або його посадових осіб», — йдеться у заяві.
У Дніпропетровській обласній прокуратурі також закликали медіа перевіряти факти та послуговуватися виключно офіційною інформацією.