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ТСН у соціальних мережах

Пожежа в Києві після удару Росії

Пожежа в Києві після удару Росії / © із соцмереж

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
888
Час на прочитання
1 хв
Пожежа в Києві після удару Росії

Атака балістикою на Київ та вибухи на тимчасово окупованих територіях: головні новини ночі 26 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 липня 2026 року:

  • У Києві пролунала серія вибухів: чим вдарили по столиці Читати далі –>

  • У Києві після удару РФ спалахнули пожежі у трьох районах: уламки пошкодили багатоповерхівку Читати далі –>

  • У Мелітополі чутно стрілянину, в Донецьку прогриміли потужні вибухи Читати далі –>

  • У Криму пролунали вибухи та стрілянина: повідомляють про атаку безпілотників Читати далі –>

  • Бензин за QR-кодом і з техпаспортом: у Криму паливний дефіцит перетворили на квест Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
888
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