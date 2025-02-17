Атака безпілотника на ЧАЕС: що насправді відбувається на станції і чи є загроза викиду радіації

Рятувальники досі ліквідують наслідки атаки БпЛА.
Рятувальники відреагували на інформацію в Мережі про виявлення трьох осередків вогню на території Чорнобильської атомної електростанції, яку днями атакували російські безпілотники, та нібито викид радіації.
На офіційній сторінці Міністерства внутрішніх справ з'явилася заява.
В МВС наголошують, що інформація, яка з'явилася на різних ресурсах, не відповідає дійсності. Наразі на території ЧАЕС триває операція з ліквідації наслідків російської атаки.
Зазначається, що рятувальники фіксують лише три осередки тління утеплювача покрівлі. Їх, наголошують в МВС, своєчасно виявили за допомогою дронів з тепловізорами.
"Український гідрометеорологічний центр проводить постійний моніторинг рівня радіації, і наразі він залишається в межах норми. Загрози для населення немає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття на Чорнобильської АЕС. Пошкодження укриття були суттєві.
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