Атака безпілотника на ЧАЕС: що насправді відбувається на станції і чи є загроза викиду радіації

Рятувальники відреагували на інформацію в Мережі про виявлення трьох осередків вогню на території Чорнобильської атомної електростанції, яку днями атакували російські безпілотники, та нібито викид радіації.

На офіційній сторінці Міністерства внутрішніх справ з'явилася заява.

В МВС наголошують, що інформація, яка з'явилася на різних ресурсах, не відповідає дійсності. Наразі на території ЧАЕС триває операція з ліквідації наслідків російської атаки.

Зазначається, що рятувальники фіксують лише три осередки тління утеплювача покрівлі. Їх, наголошують в МВС, своєчасно виявили за допомогою дронів з тепловізорами.

"Український гідрометеорологічний центр проводить постійний моніторинг рівня радіації, і наразі він залишається в межах норми. Загрози для населення немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття на Чорнобильської АЕС. Пошкодження укриття були суттєві.

Читайте також:

Варварський обстріл ЧАЕС росіянами: які наслідки атаки та чи є радіаційна загроза?

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.