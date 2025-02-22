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Атака безпілотника на Чорнобильську АЕС: яка ситуація з радіацією (фото)

Атака безпілотника на Чорнобильську АЕС: яка ситуація з радіацією (фото)

Наслідки атаки БпЛА на ЧАЕС. / Фото: Associated Press

Фахівці здійснюють постійний моніторинг.

Станом на 22 лютого на Чорнобильській АЕС, об'єкт "Укриття" якої днями атакували російські дрони, ситуація контрольована

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС

Зазначається, що рятувальники-верхолази ДСНС проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття та ліквідації одного осередку тління з північної сторони арки. Окрім того, фахівці здійснюють постійний моніторинг з використанням БпЛА з тепловізійними камерами та  за допомогою ручних тепловізорів.

"Радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС у межах норми, загрози для населення немає", - наголосили рятувальники.

Фото

Наслідки атаки дронів РФ на ЧАЕС. / © ГУ ДСНС у Києві
Наслідки атаки дронів РФ на ЧАЕС. / Фото: ГУ ДСНС у Києві
Наслідки атаки дронів РФ на ЧАЕС. / © ГУ ДСНС у Києві
Наслідки атаки дронів РФ на ЧАЕС. / Фото: ГУ ДСНС у Києві

Нагадаємо, вночі проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття на Чорнобильській АЕС. Пошкодження укриття були суттєві. Виникла пожежа.

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