Атака безпілотника на Чорнобильську АЕС: яка ситуація з радіацією (фото)

Фахівці здійснюють постійний моніторинг.
Станом на 22 лютого на Чорнобильській АЕС, об'єкт "Укриття" якої днями атакували російські дрони, ситуація контрольована
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Зазначається, що рятувальники-верхолази ДСНС проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття та ліквідації одного осередку тління з північної сторони арки. Окрім того, фахівці здійснюють постійний моніторинг з використанням БпЛА з тепловізійними камерами та за допомогою ручних тепловізорів.
"Радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС у межах норми, загрози для населення немає", - наголосили рятувальники.
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Нагадаємо, вночі проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття на Чорнобильській АЕС. Пошкодження укриття були суттєві. Виникла пожежа.