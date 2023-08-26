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Атака безпілотника на Москву та загроза балістики для деяких областей: головні новини ночі 26 серпня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2368
Час на прочитання
1 хв
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Атака безпілотника на Москву та загроза балістики для деяких областей: головні новини ночі 26 серпня 2023 року

Повітряна тривога кілька разів за ніч охоплювала низку українських регіонів

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 26 серпня 2023 року:

  • Києву та кільком українським областям загрожувала ворожа балістика Читати далі –>
  • У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
  • Була загроза застосування балістичного озброєння в кількох областях Читати далі –>
  • У Москві затримували рейси на виліт та на приліт: столицю РФ атакував безпілотник Читати далі –>
  • У Міноборони РФ відреагували на атаку безпілотника на Москву Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2368
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