Атака безпілотника на Москву та загроза балістики для деяких областей: головні новини ночі 26 серпня 2023 року

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Головні новини ночі 26 серпня 2023 року:
- Києву та кільком українським областям загрожувала ворожа балістика Читати далі –>
- У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
- Була загроза застосування балістичного озброєння в кількох областях Читати далі –>
- У Москві затримували рейси на виліт та на приліт: столицю РФ атакував безпілотник Читати далі –>
- У Міноборони РФ відреагували на атаку безпілотника на Москву Читати далі –>
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