Атака безпілотників на Грозний та збільшення кількості жертв російського удару у Запоріжжі: головні новини ночі 12 грудня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Грозному пролунали вибухи - соцмережі Читати далі –>
- 4 поранених: Кадиров прокоментував вибухи у Грозному Читати далі –>
- Трамп планує кардинально змінити політику США протягом декількох годин після вступу на посаду - Reuters Читати далі –>
- Трамп запросив китайського президента на інавгурацію - ЗМІ Читати далі –>
- У Запоріжжі зросла кількість загиблих унаслідок ворожого удару Читати далі –>
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