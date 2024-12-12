Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Атака безпілотників на Грозний та збільшення кількості жертв російського удару у Запоріжжі: головні новини ночі 12 грудня 2024 року

Атака безпілотників на Грозний та збільшення кількості жертв російського удару у Запоріжжі: головні новини ночі 12 грудня 2024 року

Пошук людей у Запоріжжі триває / Фото: t.me/s/dsns_telegram

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • У Грозному пролунали вибухи - соцмережі Читати далі –>
  • 4 поранених: Кадиров прокоментував вибухи у Грозному Читати далі –>
  • Трамп планує кардинально змінити політику США протягом декількох годин після вступу на посаду - Reuters Читати далі –>
  • Трамп запросив китайського президента на інавгурацію - ЗМІ Читати далі –>
  • У Запоріжжі зросла кількість загиблих унаслідок ворожого удару Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

8 загиблих у Запоріжжі! Але диво сталося - живі під руїнами!

8 загиблих у Запоріжжі! Але диво сталося - живі під руїнами!

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація