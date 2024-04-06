Атака безпілотників на Харків та пуски ворожих ракет: головні новини ночі 6 квітня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Харкові унаслідок нічного ворожого обстрілу є поранені та загиблі Читати далі –>
- Росіяни знову вдарили по Харкову безпілотниками: що відомо Читати далі –>
- Відбулися пуски ракет з ворожої стратегічної авіації - моніторингові канали Читати далі –>
- Україну охопила масштабна тривога: ворожі ракети увійшли до повітряного простору Читати далі –>
- На Київщині працювало ППО Читати далі –>
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