Атака безпілотників на Москву та ракетний обстріл Сум: головні новини ночі 30 липня 2023 року

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Головні новини ночі 30 липня 2023 року:
- Москву атакував невідомий безпілотник Читати далі –>
- Мер Москви традиційно звинуватив в атаці на місто "українські безпілотники" Читати далі –>
- Наслідки атаки безпілотників на Москву: закритий аеропорт та евакуація людей Читати далі –>
- Атака безпілотників на Москву: реакція Міноборони Росії Читати далі –>
- Загибла та поранені, вибиті шибки та пошкоджений православний храм: наслідки ракетної атаки на Суми Читати далі –>
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