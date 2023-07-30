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Атака безпілотників на Москву та ракетний обстріл Сум: головні новини ночі 30 липня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
234
Час на прочитання
1 хв
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Атака безпілотників на Москву та ракетний обстріл Сум: головні новини ночі 30 липня 2023 року

Росіяни обстріляли Суми / Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 30 липня 2023 року: 

  • Москву атакував невідомий безпілотник Читати далі –> 
  • Мер Москви традиційно звинуватив в атаці на місто "українські безпілотники" Читати далі –> 
  • Наслідки атаки безпілотників на Москву: закритий аеропорт та евакуація людей Читати далі –> 
  • Атака безпілотників на Москву: реакція Міноборони Росії Читати далі –> 
  • Загибла та поранені, вибиті шибки та пошкоджений православний храм: наслідки ракетної атаки на Суми Читати далі –> 

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Дата публікації
Перегляди
234
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