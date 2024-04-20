Атака безпілотників на РФ та вибухи у Сумах та Запоріжжі: головні новини ночі 20 квітня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Сумах пролунали вибухи: що сталося Читати далі –>
- У Калузькій області РФ невідомий безпілотник пошкодив енергетичну інфраструктуру Читати далі –>
- Бєлгородщина зазнала атаки безпілотників, є загиблі Читати далі –>
- У Смоленській області РФ унаслідок атаки дронів розпочалася пожежа на об'єкті паливно-енергетичного комплексу Читати далі –>
- Україна знову почервоніла: в Запоріжжі пролунали вибухи Читати далі –>
Читайте також: