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Атака безпілотників на РФ та вибухи у Сумах та Запоріжжі: головні новини ночі 20 квітня 2024 року

Атака безпілотників на РФ та вибухи у Сумах та Запоріжжі: головні новини ночі 20 квітня 2024 року

У Росії відбулася вибухова ніч / Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Сумах пролунали вибухи: що сталося Читати далі –>
  • У Калузькій області РФ невідомий безпілотник пошкодив енергетичну інфраструктуру Читати далі –>
  • Бєлгородщина зазнала атаки безпілотників, є загиблі Читати далі –>
  • У Смоленській області РФ унаслідок атаки дронів розпочалася пожежа на об'єкті паливно-енергетичного комплексу Читати далі –>
  • Україна знову почервоніла: в Запоріжжі пролунали вибухи Читати далі –>

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