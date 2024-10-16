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Атака безпілотників на Україну та наступ ворога: головні новини ночі 16 жовтня 2024 року

Атака безпілотників на Україну та наступ ворога: головні новини ночі 16 жовтня 2024 року

Дочекайте відбою / Фото: Pexels

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