Атака безпілотників на Україну та наступ ворога: головні новини ночі 16 жовтня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Ворог запустив ударні безпілотники: "почервоніла" майже вся Україна Читати далі –>
- В Ірані спалахнув нафтопереробний завод Читати далі –>
- У районі Селидового ситуація залишається дуже важкою - воєнний оглядач Читати далі –>
- Ворог окупував Острівське - Deep State Читати далі –>
- Уночі в Україні кружляли безпілотники: де пролунали вибухи Читати далі –>
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