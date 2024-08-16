Атака безпілотників, вибухи у Криму та захоплення Внєзапного: головні новини ночі 16 серпня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Києві пролунали вибухи: названа причина Читати далі –>
- Дрони рухалися повітряним простором України: деталі Читати далі –>
- Росіяни перекрили міст через Керченську протоку: спалахнула пожежа Читати далі –>
- У Феодосії звучить сирена, а з аеродрому підняли гелікоптери: неспокійна ніч в Криму Читати далі –>
- Сили Оборони України звільнили Внєзапноє Курської області РФ - Deep State Читати далі –>
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