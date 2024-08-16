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Атака безпілотників, вибухи у Криму та захоплення Внєзапного: головні новини ночі 16 серпня 2024 року

Атака безпілотників, вибухи у Криму та захоплення Внєзапного: головні новини ночі 16 серпня 2024 року

У Криму вночі було гучно / Фото: Pexels

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