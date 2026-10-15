Атака безпілотників на заході України: у двох містах пролунала серія вибухів

Ворог атакував захід України / © ГУР Міноборони

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У ніч проти 15 жовтня у Луцьку та Рівному пролунали вибухи на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.

Про вибухи повідомили кореспонденти ТСН.ua.

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За інформацією журналістів, у Луцьку та Рівному було чутно кілька вибухів під час повітряної атаки.

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У містах протягом ночі неодноразово лунали сигнали повітряної тривоги через загрозу ударних безпілотників.

Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що внаслідок атаки частина Рівного залишилася без світла.

Раніше повідомлялося, що у Луцьку в ніч проти 14 жовтня пролунали вибухи під час атаки російських ударних безпілотників.

Ми раніше інформували, що у Луцьку рятувальники завершили пошукові роботи на місці кривавого російського удару по гуртівні товарів, який забрав життя 6 людей.

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