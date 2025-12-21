Атака БпЛА: молдовські прикордонники розповіли про роботу КПП на кордоні з Україною

Прапор Молдови / © Unsplash

Реклама

Два контрольно-пропускні пункти на молдовсько-українському кордоні перевели на спеціальний режим роботи після атак російських безпілотників по півдню Одеської області 18 та 19 грудня.

Про це повідомляє NewsMaker.

У Прикордонній поліції Молдови уточнили, що виїзд із країни через пункт пропуску «Тудора» у напрямку Білгород-Дністровського на Одещині наразі дозволений без обмежень. Водночас рух у бік Одеси відкритий виключно для громадян України та транспорту масою до 7 тонн.

Реклама

Також молдовські прикордонники закликали громадян за можливості утриматися від поїздок у напрямку Одеси.

Крім того, у відомстві повідомили, що через пункт пропуску «Паланка — Маяки-Удобне» виїзд із Молдови дозволений лише громадянам України. Обов’язковою умовою є також вага транспортного засобу — не більш як 7 тонн. У напрямку Білгород-Дністровського обмеження не застосовуються.

Раніше повідомлялося, що речник ДПСУ розповів, чому Росія не може використати Придністровський напрямок для агресії.

Ми раніше інформували, що після удару по мосту біля села Маяки поблизу українсько-молдовського кордону на українсько-молдовському кордоні в Одеській області запровадили тимчасові обмеження руху.