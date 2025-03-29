ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Атака БпЛА на Дніпро

Атака БпЛА на Дніпро / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1970
Час на прочитання
1 хв

Атака БпЛА на Дніпро, ISW про маніпуляції Путіна: головні новини ночі 29 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 березня 2025 року:

  • Атака БпЛА на Дніпро: в ОВА повідомили про 4 загиблих Читати далі –>

  • Маніпулює і змінює причини війни: в ISW пояснили переговорну тактику Путіна Читати далі –>

  • Вночі ворог атакував Україну ударними БпЛА Читати далі –>

  • В Республіканській партії розкритикували Трампа за його політику щодо України Читати далі –>

  • Ілон Маск заявив, що продав соцмережу X Читати далі –>

Читайте також:

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie