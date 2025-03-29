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Атака БпЛА на Дніпро, ISW про маніпуляції Путіна: головні новини ночі 29 березня 2025 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 березня 2025 року:
Атака БпЛА на Дніпро: в ОВА повідомили про 4 загиблих Читати далі –>
Маніпулює і змінює причини війни: в ISW пояснили переговорну тактику Путіна Читати далі –>
Вночі ворог атакував Україну ударними БпЛА Читати далі –>
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