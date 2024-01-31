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Атака БпЛА на Харків, допомога Україні від США під сумнівом: головні новини ночі 31 січня 2024 року

Атака БпЛА на Харків, допомога Україні від США під сумнівом: головні новини ночі 31 січня 2024 року

Білий дім / Фото: УНІАН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Мер Харкова розповів про наслідки атаки ударних БпЛА Читати далі –>
  • У Пентагоні прокоментували передавання Україні бомб GLSDB Читати далі –>
  • Спікер Палати представників Джонсон заявив, що питання кордону та допомогу Україні можуть розділити Читати далі –>
  • Ізраїль більше не виведе війська з Гази — Нетаньяху Читати далі –>
  • У Байдена прокоментували "сумніви світових лідерів", що США виділять допомогу Україні Читати далі –>

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