Атака БпЛА на Харків, Іран готується до удару по Ізраїлю: головні новини ночі 7 квітня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Харкові ворожий безпілотник влучив у будинок — Терехов Читати далі –>
- Німеччина підняла у повітря винищувачі через російський військовий літак: що сталося Читати далі –>
- Іран просить США "не заважати" завдавати удару по Ізраїлю - Bloomberg Читати далі –>
- Росія регулярно використовує хімічну зброю проти ЗСУ - The Telegraph Читати далі –>
- Ізраїль завдав ударів по таборах Хезболли в Лівані - Reuters Читати далі –>
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