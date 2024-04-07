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Атака БпЛА на Харків, Іран готується до удару по Ізраїлю: головні новини ночі 7 квітня 2024 року

Атака БпЛА на Харків, Іран готується до удару по Ізраїлю: головні новини ночі 7 квітня 2024 року

Безпілотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • У Харкові ворожий безпілотник влучив у будинок — Терехов Читати далі –>
  • Німеччина підняла у повітря винищувачі через російський військовий літак: що сталося Читати далі –>
  • Іран просить США "не заважати" завдавати удару по Ізраїлю - Bloomberg Читати далі –>
  • Росія регулярно використовує хімічну зброю проти ЗСУ - The Telegraph Читати далі –>
  • Ізраїль завдав ударів по таборах Хезболли в Лівані - Reuters Читати далі –>

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