Атака БпЛА на Харків: показали моторошні наслідки прильоту по багатоповерхівці (фото)

Ворожий "Шахед" влучив між першим і другим поверхами.
Армія РФ ввечері 20 грудня поцілила дроном у багатоповерхівку Харкова. З'явилися фото наслідків.
Кадри оприлюднив 24 Канал.
▶️ На YouTube-каналі ГУ ДСНС у Харківській області можна переглянути повне відео за цим посиланням: Харків: 2 людини постраждали внаслідок атаки БпЛА
Як відомо, постраждали щонайменше 6 людей.
Нагадаємо, два російських БпЛА атакували місто пізно ввечері 20 грудня. Зайнялися пожежі в багатоповерхівці та приватному домоволодінні.
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