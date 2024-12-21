Атака БпЛА на Харків: показали моторошні наслідки прильоту по багатоповерхівці (фото)

Ворожий "Шахед" влучив між першим і другим поверхами.

Армія РФ ввечері 20 грудня поцілила дроном у багатоповерхівку Харкова. З'явилися фото наслідків.

Кадри оприлюднив 24 Канал.

Наслідки удару БпЛА по Харкову / Фото: 24 канал

▶️ На YouTube-каналі ГУ ДСНС у Харківській області можна переглянути повне відео за цим посиланням: Харків: 2 людини постраждали внаслідок атаки БпЛА

Наслідки удару БпЛА по Харкову / Фото: 24 канал

Як відомо, постраждали щонайменше 6 людей.

Наслідки удару БпЛА по Харкову / Фото: 24 канал

Нагадаємо, два російських БпЛА атакували місто пізно ввечері 20 грудня. Зайнялися пожежі в багатоповерхівці та приватному домоволодінні.

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