Атака БпЛА на Харків: відомо про влучання у лікарню, пологовий будинок та 10 постраждалих

Обстріл Харкова / © MIL.IN.UA

У Харкові наслідок масованої атаки ворожих ударних безпілотників постраждали гуртожиток з переселенцями, лікарня та пологовий будинок.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«У Немишлянському районі внаслідок ворожої атаки постраждала власниця житла, у будинок якої влучив „шахед“. Також пошкоджено багато сусідніх будинків», — йдеться у повідомленні Терехова.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожої атаки наразі відомо про 10 постраждалих.

За попередньою інформацією ворог атакував місто 25-ма ударними безпілотниками.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 24 січня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Росія в ніч проти 24 січня здійснює масовану атаку балістичними, крилатими ракетами та ударними безпілотниками на Україну.