Атака БпЛА на Харків: відомо про влучання у лікарню, пологовий будинок та 10 постраждалих
У Харкові після нічної атаки ударних безпілотників зафіксували руйнування цивільних об’єктів і поранених серед мирних мешканців.
У Харкові наслідок масованої атаки ворожих ударних безпілотників постраждали гуртожиток з переселенцями, лікарня та пологовий будинок.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
«У Немишлянському районі внаслідок ворожої атаки постраждала власниця житла, у будинок якої влучив „шахед“. Також пошкоджено багато сусідніх будинків», — йдеться у повідомленні Терехова.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожої атаки наразі відомо про 10 постраждалих.
За попередньою інформацією ворог атакував місто 25-ма ударними безпілотниками.
Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 24 січня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Росія в ніч проти 24 січня здійснює масовану атаку балістичними, крилатими ракетами та ударними безпілотниками на Україну.