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Атака БпЛА на Харків, ворог просунувся на фронті: головні новини ночі 30 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 квітня 2025 року:
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