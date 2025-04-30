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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
851
Час на прочитання
1 хв

Атака БпЛА на Харків, ворог просунувся на фронті: головні новини ночі 30 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 квітня 2025 року:

  • Трамп виступив з нагоди 100 днів свого президентства: основні тези Читати далі –>

  • Ворог окупував Суху Балку на Донеччині — DeepState Читати далі –>

  • Вночі по всій території України оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку Читати далі –>

  • У Харкові кількість постраждалих зросла до 39 осіб: серед них діти та вагітна жінка Читати далі –>

  • Ворог вночі атакував Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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