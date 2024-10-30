Атака БпЛА на Київ: кількість постраждалих зросла до 4 осіб

У Києві уламки безпілотного летального апарату викликали вибух та пожежу у Соломʼянському районі столиці.

Про це повідомив очільник міста Віталій Кличко.

Він повідомив, що всі відповідні служби прямують на місце події.

"Вибух у Соломʼянському районі столиці. В тому ж районі — пожежа внаслідок падіння уламків дрона", - заявив Кличко.

Пізніше столичний голова повідомив, що у Соломʼянському районі, за однією з адрес виклику екстрених служб, у житловому будинку ще три звернення до медиків. Усім надали допомогу на місці.

Він додав, що кількість постраждалих зросла до 4 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 30 жовтня атакували Київ ударними безпілотниками.

Крім того, ми раніше інформували, що вночі РФ вдарила балістикою та дронами.

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