Атака БпЛА на Київ: кількість постраждалих зросла до 4 осіб

Місцевих жителів закликають перебувати у безпечних місцях.
У Києві уламки безпілотного летального апарату викликали вибух та пожежу у Соломʼянському районі столиці.
Про це повідомив очільник міста Віталій Кличко.
Він повідомив, що всі відповідні служби прямують на місце події.
"Вибух у Соломʼянському районі столиці. В тому ж районі — пожежа внаслідок падіння уламків дрона", - заявив Кличко.
Пізніше столичний голова повідомив, що у Соломʼянському районі, за однією з адрес виклику екстрених служб, у житловому будинку ще три звернення до медиків. Усім надали допомогу на місці.
Він додав, що кількість постраждалих зросла до 4 людей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 30 жовтня атакували Київ ударними безпілотниками.
Крім того, ми раніше інформували, що вночі РФ вдарила балістикою та дронами.
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