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Атака БпЛА на Київ, США можуть передати Україні російські активи: головні новини ночі 22 грудня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2217
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Атака БпЛА на Київ, США можуть передати Україні російські активи: головні новини ночі 22 грудня 2023 року

Наслідки атаки БпЛА на Київ / Фото: t.me/dsns_telegram

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Дата публікації
Перегляди
2217
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