Атака БпЛА на Київ, США можуть передати Україні російські активи: головні новини ночі 22 грудня 2023 року

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Атака дронів на столицю: у КМВА показали наслідки влучання у житловий будинок (фото) Читати далі –>

На Хмельниччині пролунали вибухи: працює ППО Читати далі –>

"Вижили і це головне": відомий телеведучий внаслідок атаки на Київ залишився без квартири Читати далі –>

США та Китай провели переговори на рівні начальників штабів після довгої перерви Читати далі –>

У США підтвердили, що розглядають можливість конфіскації російських активів на користь України Читати далі –>

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