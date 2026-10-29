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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
920
Час на прочитання
1 хв

Атака БпЛА на Москву, Пентагон відмовився розслідувати збої у роботі Starlink: головні новини ночі 29 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Starlink

Starlink

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 жовтня 2026 року:

  • Москва під атакою безпілотників: літаки з Туреччини розвернули, аеропорти обмежили роботу Читати далі –>

  • «Не всі у Вашингтоні раді»: у Росії поскаржилася через візит Лаврова до США Читати далі –>

  • Переговори США з Іраном: Венс і Трамп розійшлися в поглядах щодо їх відновлення Читати далі –>

  • Пентагон відмовився розслідувати збої Starlink в Україні: сенатори обурені Читати далі –>

  • «Синдром Кесслера»: експерт пояснив, чому Росія боїться знищити супутники Starlink Читати далі –>

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