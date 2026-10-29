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Атака БпЛА на Москву, Пентагон відмовився розслідувати збої у роботі Starlink: головні новини ночі 29 жовтня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 жовтня 2026 року:
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