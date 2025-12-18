Атака БпЛА на Одещину: пошкоджено житловий будинок і освітній заклад, є постраждалі

© ТСН.ua

В Одеському районі внаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджено скління у дев’ятиповерховому житловому будинку та в одному з освітніх закладів. Загоряння внаслідок удару не зафіксовано.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, на місці працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки та обстежують пошкодження.

Наразі відомо про сімох постраждалих. Шістьом людям медичну допомогу надали на місці, ще одну особу госпіталізували у стані середньої тяжкості. Лікарі надають постраждалому всю необхідну допомогу.

Очільник ОВА закликав мешканців області під час оголошення повітряної тривоги перебувати в укриттях та в жодному разі не знаходитися біля вікон.

