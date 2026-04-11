Атака БпЛА на Одесу: є влучання у приватний будинок

Дрон / © ТСН.ua

Російські окупаційні війська атакували Одесу безпілотниками. Зафіксовано влучання у приватний будинок в одному з районів міста.

Про це повідомив начальник начальника Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Наразі вся інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

У місті триває повітряна тривога. Місцева влада закликає мешканців перебувати в укриттях до відбою.

Раніше повідомлялося, що російська армія завдала удару по селищу Балабине у Запорізькому районі, внаслідок чого загинула людина.

Ми раніше інформували, що у Харківській області пролунала серія вибухів на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.