ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
1 хв

Атака БпЛА на Одесу: є влучання у приватний будинок

Російські безпілотники атакували Одесу — зафіксовано влучання у приватний будинок, у місті триває тривога.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон / © ТСН.ua

Російські окупаційні війська атакували Одесу безпілотниками. Зафіксовано влучання у приватний будинок в одному з районів міста.

Про це повідомив начальник начальника Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Наразі вся інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

У місті триває повітряна тривога. Місцева влада закликає мешканців перебувати в укриттях до відбою.

Раніше повідомлялося, що російська армія завдала удару по селищу Балабине у Запорізькому районі, внаслідок чого загинула людина.

Ми раніше інформували, що у Харківській області пролунала серія вибухів на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie