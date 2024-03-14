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Атака БпЛА на РФ, Shahed впав посеред Харкова: головні новини ночі 14 березня 2024 року

Атака БпЛА на РФ, Shahed впав посеред Харкова: головні новини ночі 14 березня 2024 року

Безпілотник Shahed / Фото: reuters.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • У Бєлгородській та Курській областях РФ заявили про атаку безпілотників Читати далі –>
  • Безпілотник "шахед" впав в районі приватних будинків у Харкові — мер Читати далі –>
  • У Бундестазі розповіли про справжні причини, чому Шольц відмовляється передавати Taurus Читати далі –>
  • Удар БпЛА по багатоповерхівці в Сумах: зросла кількість постраждалих Читати далі –>
  • У Палаті представників назвали дедлайн для схвалення допомоги Україні Читати далі –>

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