Атака БпЛА на РФ, Shahed впав посеред Харкова: головні новини ночі 14 березня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Бєлгородській та Курській областях РФ заявили про атаку безпілотників Читати далі –>
- Безпілотник "шахед" впав в районі приватних будинків у Харкові — мер Читати далі –>
- У Бундестазі розповіли про справжні причини, чому Шольц відмовляється передавати Taurus Читати далі –>
- Удар БпЛА по багатоповерхівці в Сумах: зросла кількість постраждалих Читати далі –>
- У Палаті представників назвали дедлайн для схвалення допомоги Україні Читати далі –>
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