Атака БпЛА на РФ, Shahed впав посеред Харкова: головні новини ночі 14 березня 2024 року

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У Бєлгородській та Курській областях РФ заявили про атаку безпілотників Читати далі –>

Безпілотник "шахед" впав в районі приватних будинків у Харкові — мер Читати далі –>

У Бундестазі розповіли про справжні причини, чому Шольц відмовляється передавати Taurus Читати далі –>

Удар БпЛА по багатоповерхівці в Сумах: зросла кількість постраждалих Читати далі –>

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