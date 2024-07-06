Атака БпЛА на Суми, у Росії горять чергові нафтобази: головні новини ночі 6 липня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Сумах пролунало кілька вибухів: місто частково знеструмлене Читати далі –>
- У США анонсували нову інформацію щодо постачання Україні F-16 Читати далі –>
- У РФ повідомили про атаку безпілотників: горять нафтобази (відео) Читати далі –>
- У Німеччині шоковані поведінкою Угорщини після поїздки Орбана до Москви - Bloomberg Читати далі –>
- На Полтавщині пролунала серія вибухів — ЗМІ Читати далі –>
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