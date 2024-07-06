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Атака БпЛА на Суми, у Росії горять чергові нафтобази: головні новини ночі 6 липня 2024 року

Атака БпЛА на Суми, у Росії горять чергові нафтобази: головні новини ночі 6 липня 2024 року

Пожежа на нафтобазі у РФ (фото ілюстративне) / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • У Сумах пролунало кілька вибухів: місто частково знеструмлене Читати далі –>
  • У США анонсували нову інформацію щодо постачання Україні F-16 Читати далі –>
  • У РФ повідомили про атаку безпілотників: горять нафтобази (відео) Читати далі –>
  • У Німеччині шоковані поведінкою Угорщини після поїздки Орбана до Москви - Bloomberg Читати далі –>
  • На Полтавщині пролунала серія вибухів — ЗМІ Читати далі –>

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