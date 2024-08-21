Атака БпЛА на Україну та вибухи у РФ: головні новини ночі 21 серпня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Пентагоні заявили, що РФ перекидає "невеликі сили" на Курщину Читати далі –>
- Вибухи на Хмельниччині та робота ППО на Київщині: ворог масовано атакує Україну БпЛА — мапа тривог Читати далі –>
- Для стримування Китаю: Байден затвердив секретну ядерну стратегію США - NYT Читати далі –>
- Вибухи і пожежа: у РФ заявили про ракетну атаку на Ростовщину (відео) Читати далі –>
- У Пентагоні заявили, що обговорюють з Україною довгострокові цілі операції на Курщині Читати далі –>
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