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Атака БпЛА на Україну та вибухи у РФ: головні новини ночі 21 серпня 2024 року

Атака БпЛА на Україну та вибухи у РФ: головні новини ночі 21 серпня 2024 року

Безпілотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Пентагоні заявили, що РФ перекидає "невеликі сили" на Курщину Читати далі –>
  • Вибухи на Хмельниччині та робота ППО на Київщині: ворог масовано атакує Україну БпЛА — мапа тривог Читати далі –>
  • Для стримування Китаю: Байден затвердив секретну ядерну стратегію США - NYT Читати далі –>
  • Вибухи і пожежа: у РФ заявили про ракетну атаку на Ростовщину (відео) Читати далі –>
  • У Пентагоні заявили, що обговорюють з Україною довгострокові цілі операції на Курщині Читати далі –>

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