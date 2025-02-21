Атака БпЛА на укриття Чорнобильської АЕС: що з радіаційним фоном

Станом на ранок 21 лютого ситуація на об'єкті "Укриття" Чорнобильської АЕС, яку атакували російські безпілотники, перебуває під контролем. Радіаційний фон на промисловому майданчику станції — у межах норми. Загрози населенню немає.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що рятувальники здійснюють постійний моніторинг території за допомогою дронів із тепловізорами та ручних тепловізорів. Усі відповідні служби працюють на місці, ситуація під контролем.

"Верхолази та рятувальники перебувають у готовності до виконання робіт за необхідності", — наголосили у повідомленні.

Атака на Чорнобильську АЕС

Вночі проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття на Чорнобильській АЕС. Пошкодження укриття були суттєві.

На АЕС виникла пожежа, після чого в Міненерго попередили про загрозу. У міністерстві наголошували, що в разі пошкодження саркофагу є загроза значного підвищення радіаційного фону, і лише в Україні.

Атаку дрона на Чорнобильську АЕС прокоментували в Кремлі. Так, в адміністрації "фюрера" нахабно заявили, мовляв, не завдають ударів по інфраструктурі ядерної енергетики України.

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