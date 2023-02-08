Атака Чернігівщини ворожими літаками: стало відомо, куди влучили ракети та які наслідки

Внаслідок ракетного удару по промисловій будівлі у Чернігівській області є поранені - двох доправили до лікарні, ще троє перебувають під завалами зруйнованого приміщення.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Близько 15:45 спостерігали 2 реактивних літаки, які здійснили пуск 2 ракет по території України, в район н.п. Семенівка. Двох поранених цивільних доправили до медичних закладів. Ще троє, попередньо, залишаються під завалами", - йдеться у повідомленні відомства.

Станом на зараз на місці ракетного удару працюють рятувальники.

Нагадаємо, по обіді в середу, 8 лютого, російські окупанти вдарили з авіації по населеному пунктові у Чернігівській області. Противник випустив дві ракети типу "повітря-земля". Перед цим у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

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