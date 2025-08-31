Атака дрона на Ніжин залишила місто без води та електрики

Шахед / © iStock

У Ніжині 31 серпня близько 9:00 російський «шахед» уразив підприємство критичної інфраструктури. Через атаку мешканці міста залишилися без води та світла, аварійні служби вже працюють над відновленням.

Про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола Суспільному.

«Після завершення тривоги фахівці будуть з’ясовувати рівень пошкоджень і які будуть наслідки для міста. Потерпілі наразі відсутні. Попередньо, щодо пошкоджень цивільної інфраструктури, поки немає інформації, поки не виїхали на місце», — розповів Кодола.

За інформацією Ніжинського водоканалу, у разі відсутності електрики водопостачання буде працювати через генератори з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 21:00. Громадян закликають заздалегідь запастися водою.

