Атака дрона по будинку в Одесі: Гуменюк розповіла, чому БпЛА спричинив масштабні руйнування

Рятувальники вже понад добу проводять пошуково-рятувальну в Одесі на місці влучання російського дрона в 9-поверховий будинок вночі проти 2 березня.

Про це розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, наразі експерти працюють над оцінкою того, що відбулося. Зокрема, йдеться про з'ясування типу влучання та типу руйнувань.

"Пошуково-рятувальна операція ще триває. Розбираючи завали, можливо, будуть знайдені ще якісь частини баражуючого боєприпасу. Не виключено, що могла бути посилена бойова частина. Ворог постійно працює над вдосконаленням того, чим атакує нас", - наголосила Гуменюк.

Вона пояснює, що росіяни намагаються бодай якось удосконалити озброєння, яке застосовують під час атак по України. Зокрема, відомі модифікації ракет. Крім того, окупанти використовують керовані авіабомби - "це теж певна модифікація".

Нагадаємо, росіяни влучили БпЛА по будинку в Одесі вночі проти 2 березня. Наразі відомо про вісьмох загиблих, серед яких двоє дітей. Неділю, 3 березня, в Одесі оголосили день жалоби за жертвами атаки дронів.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що атака була ущільнена, а дрони маневрували між житловими будинками.

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