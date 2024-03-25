Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Атака дронів на Одесу та знеструмлення ДРЕС у Ростовській області: головні новини ночі 25 березня 2024 року

Атака дронів на Одесу та знеструмлення ДРЕС у Ростовській області: головні новини ночі 25 березня 2024 року

Дрони-камікадзе знову надокучали українцям / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Ворог атакував ударними безпілотниками з півдня Читати далі –>
  • Стало відомо, де просунувся ворог: DeepState оновив мапу Читати далі –>
  • Ворог вчергове атакував Одесу ударними безпілотниками: в частині міста немає світла Читати далі –>
  • Зникає світло: місцеві повідомили про атаку невідомими дронами на електростанцію у Ростовській області Читати далі –>
  • Два енергоблоки Новочеркаської ДРЕС у Ростовській області виведено з експлуатації Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація