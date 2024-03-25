Атака дронів на Одесу та знеструмлення ДРЕС у Ростовській області: головні новини ночі 25 березня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Ворог атакував ударними безпілотниками з півдня Читати далі –>
- Стало відомо, де просунувся ворог: DeepState оновив мапу Читати далі –>
- Ворог вчергове атакував Одесу ударними безпілотниками: в частині міста немає світла Читати далі –>
- Зникає світло: місцеві повідомили про атаку невідомими дронами на електростанцію у Ростовській області Читати далі –>
- Два енергоблоки Новочеркаської ДРЕС у Ростовській області виведено з експлуатації Читати далі –>
Читайте також: