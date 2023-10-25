Атака дронами на Славуту: окупанти пошкодили школи, садочки та лікарні - мер розповів подробиці

Пошкоджено також біля 300 багатоповерхових будинків і сотні приватних.
Російські окупанти під час атаки безпілотниками по Славуті пошкодили 28 об’єктів інфраструктури, зокрема школи, садочки, лікарню, об’єкти культури та релігійні споруди.
Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив міський голова Славути Василь Сидор.
"На превеликий жаль, дуже багато шкоди завдано цими рашистами. Ушкоджено у нас всі практично об'єкти соціальної сфери – 28 об'єктів шкіл, садочки, лікарня, об'єкти культури, релігійні споруди", – наголосив Василь Сидор.
Крім того, за його словами, пошкоджено біля 300 багатоповерхових будинків і сотні приватних. Серед пошкоджень – вибиті вікна, двері та пошкоджена покрівля.
"Завдано дуже багато шкоди для підриємств... Місто у нас промислове, у нас нема жодного підприємства, яке б на ВПК працювало... Роблять унітази, роблять умивальники. Тим більше, підприємства з іноземним капіталом у нас працюють", – зазначив міський голова.
Наразі в лікарні перебувають 20 людей, а всього по медичну допомогу звернулося 36 громадян. Стан усіх постраждалих – задовільний.
Нагадаємо, що внаслідок атаки РФ на Хмельниччину в ніч проти 25 жовтня постраждало 4 громади, а найбільше – місто Славута.
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