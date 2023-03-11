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Атака дронами на Житомирщину: людям вдалося повернути світло, але в регіоні запровадили графіки

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Атака дронами на Житомирщину: людям вдалося повернути світло, але в регіоні запровадили графіки

Фото: УНІАН

Вдалося скоротити тривалість графіків.

У Житомирській області після атаки іранських дронів вдалося підключити всіх споживачів до електроенергії. Втім, у регіоні досі застосовують графіки вимкнень світла у пікові години.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. 

"Завдяки злагодженим діям енергетиків після останньої атаки росіян на енергетичні об’єкти Житомирщини нам вдалося підключити всіх споживачів до електроенергії", - написав Бунечко.

Попри те, що у пікові години все ще застосовуються графіки обмежень, але їхню тривалість вдалося суттєво скоротити. Відновлювальні роботи в регіоні після атаки ворога досі тривають.

Нагадаємо, напередодні мер Житомира Сергій Сухомлин заявив, що в місті склалася найскладніша ситуація за весь час російських обстрілів. Було знищено об’єкт критичної інфраструктури. Дефіцит електроенергії станом на 10 березня складало 75%.

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Дата публікації
Перегляди
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