Атака дронами на Прилуки: загинули пʼятеро людей, серед них дитина

Наслідки атаки на Прилуки / © Національна поліція України

Реклама

В ніч проти середи, 5 червня, російські окупанти атакували місто Прилуки на Чернігівщині ударними дронами. Унаслідок вибухів сталися пожежі в житлових районах, є жертви та поранені.

Про це повідомила Національна поліція України.

Підтверджено загибель п’ятьох людей, серед них — малолітня дитина. Загинули 46-річна жінка, її дочка 1998 року народження та однорічний онук. Тіла всіх трьох виявили під завалами зруйнованого будинку. Також повідомляється про двох інших загиблих.

Реклама

Ще шестеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Поліція, рятувальники та всі екстрені служби працюють на місцях влучань. Злочин Російської Федерації проти мирного населення фіксують правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 5 червня російські окупаційні війська завдали удару по Харкову дронами типу Shahed. Ворог цілеспрямовано вдарив по житлових районах міста.

Ми раніше інформували, що в ніч проти 5 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Реклама