ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
607
Час на прочитання
1 хв

Атака дронів і ракет на Калуш: яка ситуація з якістю повітря у місті

Якість повітря в місті нормалізувалася після атаки РФ 3 вересня

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Калуш.

Калуш

У Калуші Івано-Франківської області, якість повітря стабілізувалася після вчорашнього нічного удару РФ. У місті відновлюють освітній процес у школах та дитсадках.

Про це повідомив міський голова Андрій Найда.

"За даними керівника Калуської філії Івано-Франківського обласного центру профілактики і контролю хвороб Івана Чабана, аналізи повітря стабілізувалися і не несуть загроз для життя і здоров'я жителям громади", - наголосив чиновник.

Нагадаємо, минулої ночі ночі армія РФ здійснила комбінований удар по Івано-Франківській області. Вибухи лунали в Калуші та Коломиї. Ціллю росіян став об’єкт інфраструктури.

У Калуші виникла пожежа у складських приміщеннях на трьох осередках загальною площею близько 9000 кв.м. Рятувальники лише ввечері загасили займання після обстрілу.

Через сильну пожежу місто опинилося у диму, погіршилася якість повітря. Через це було призупинено навчання у школах і відвідування дитсадків. Окрім того, в місті сталися певні незначні пошкодження житлових будинків.

Згодом місцева влада повідомила, що в повітрі виявили підвищений рівень формальдегіду. Це - токсичний газ з різким запахом, канцероген. Він викликає подразнення очей, горла, шкіри, а також проблеми з диханням. Тривалий вплив небезпечний для здоров’я.

Дата публікації
Кількість переглядів
607
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie