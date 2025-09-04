Атака дронів і ракет на Калуш: яка ситуація з якістю повітря у місті

Калуш

Реклама

У Калуші Івано-Франківської області, якість повітря стабілізувалася після вчорашнього нічного удару РФ. У місті відновлюють освітній процес у школах та дитсадках.

Про це повідомив міський голова Андрій Найда.

"За даними керівника Калуської філії Івано-Франківського обласного центру профілактики і контролю хвороб Івана Чабана, аналізи повітря стабілізувалися і не несуть загроз для життя і здоров'я жителям громади", - наголосив чиновник.

Реклама

Нагадаємо, минулої ночі ночі армія РФ здійснила комбінований удар по Івано-Франківській області. Вибухи лунали в Калуші та Коломиї. Ціллю росіян став об’єкт інфраструктури.

У Калуші виникла пожежа у складських приміщеннях на трьох осередках загальною площею близько 9000 кв.м. Рятувальники лише ввечері загасили займання після обстрілу.

Через сильну пожежу місто опинилося у диму, погіршилася якість повітря. Через це було призупинено навчання у школах і відвідування дитсадків. Окрім того, в місті сталися певні незначні пошкодження житлових будинків.

Згодом місцева влада повідомила, що в повітрі виявили підвищений рівень формальдегіду. Це - токсичний газ з різким запахом, канцероген. Він викликає подразнення очей, горла, шкіри, а також проблеми з диханням. Тривалий вплив небезпечний для здоров’я.

Реклама