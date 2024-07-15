Атака дронів Криму та вибухи в Одесі: головні новини ночі 15 липня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- В Одесі прозвучав вибух - моніторингові канали Читати далі –>
- Невідомий безпілотник упав на електропідстанцію у Липецькій області РФ Читати далі –>
- Дрони атакували Кримський півострів: міст через Керченську протоку перекритий Читати далі –>
- Росіяни заборонили в’їзд до 15-кілометрової зони берега Дніпра на Херсонщині Читати далі –>
- "Ми не можемо допустити, щоб насильство стало нормою": Байден звернуся до американців після замаху на Трампа Читати далі –>
Читайте також:
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.