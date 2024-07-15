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Атака дронів Криму та вибухи в Одесі: головні новини ночі 15 липня 2024 року

Атака дронів Криму та вибухи в Одесі: головні новини ночі 15 липня 2024 року

Вночі в Криму лунала повітряна тривога / Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • В Одесі прозвучав вибух - моніторингові канали Читати далі –>
  • Невідомий безпілотник упав на електропідстанцію у Липецькій області РФ Читати далі –>
  • Дрони атакували Кримський півострів: міст через Керченську протоку перекритий Читати далі –>
  • Росіяни заборонили в’їзд до 15-кілометрової зони берега Дніпра на Херсонщині Читати далі –>
  • "Ми не можемо допустити, щоб насильство стало нормою": Байден звернуся до американців після замаху на Трампа Читати далі –>

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